Сапун-гора Сапун-гора - естественная преграда на пути к Севастополю, являлась ключевой оборонительной позицией на подступах к городу. Сапун-гора также живописное место с панорамным видом на прилегающие долины и высоты. Панорамы и фотографии Сапун-горы

Вид с Сапун-горы на долину реки Черная. Май 2013 года.

Здесь и далее - сферическая панорама 360 градусов.





Вид с Сапун-горы на Федюхины высоты. Май 2013 года.







Вид с Сапун-горы на долину между Федюхиными и Семякиными высотами. Май 2013 года.







Сапун-гора, район мототрека. Май 2013 года.







Площадь перед зданием Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.". Май 2015 года.







Мемориал "Вечный огонь" и стелла освободителям Севастополя на Сапун-горе. Май 2015 года.







Музейный праздник "Знамена славы". Торжественный вынос гюйса крейсера "Красный Кавказ". 5 мая 2014 г.







Реконструированный памятник воинам-азербайджанцам 77-й Краснознаменной Ордена Суворова

Симферопольской стрелковой дивизии, штурмовавшей Сапун-гору 7 мая 1944 г.

Май 2013 года.





Вид с Сапун-горы на долину, Семякины высоты и шоссе Севастополь-Ялта. Май 2013 года.







Скит святой Параскевы на Сапун-горе, вид на Балаклавскую долину

Май 2013 года.





Вид с возвышенности у подножия Сапун-горы на Балаклавскую долину

Май 2013 года.





Вид на Сапун-гору с холма в районе Садового товарищества "Виктория-Балаклава".

Май 2013 года.





Вид на Сапун-гору с холма в районе Садового товарищества "Виктория-Балаклава".

Май 2013 года.







Мемориальный комплекс Сапун-гора

Фотография 1600х900





Памятник воинам 51 армии,

Фотография 1600х900





Памятник на месте водружения первого флага на Сапун-горе

Фотография 1600х900





Мемориальный комплекс Сапун-гора





Экспозиция советских танков и самоходной артиллерии





Экспозиция советских пушек





Выставка корабельного вооружения





Выставка корабельного вооружения





Выставка корабельного вооружения





Обелиск воинской Славы с Вечным огнем





Храм-часовня Георгия Победоносца





Памятник азербайджанским воинам





Осенний вид с Сапун-горы





Осенний вид на Федюхины высоты





Осенний вид с Сапун-горы





Вид на Инкерманские горы





Осенний вид на долину Черной речки





Безымянная балка в районе СТ "Энергетик-2"





Старая сапунгорская дорога





Осенний пейзаж





Поворот на старой дороге





Вид на Федюхины высоты и электростанцию





Вид с Сапун-горы на Балаклавскую долину





Вид с Сапун-горы на Балаклавскую долину





На Сапун-горе велись ожесточённые бои с немецкими войсками в ходе героической обороны Севастополя 1941—1942 годов и во время операции по освобождению города в мае 1944 года. Немцы создали на склонах Сапун-горы полосу обороны, состоявшую из десятков дотов и дзотов, нескольких ярусов траншей, многочисленных пулеметных и артиллерийских огневых точек остатки которых видны и сегодня. Сейчас здесь расположен мемориальный комплекс в который входит диорама "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.", выставка советской и немецкой техники времен Великой Отечественной войны.

