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Сапун-гора
Сапун-гора - естественная преграда на пути к Севастополю, являлась ключевой оборонительной позицией на подступах к городу. Сапун-гора также живописное место с панорамным видом на прилегающие долины и высоты.
Панорамы и фотографии Сапун-горы
Вид с Сапун-горы на долину реки Черная. Май 2013 года.
Здесь и далее - сферическая панорама 360 градусов.
Вид с Сапун-горы на Федюхины высоты. Май 2013 года.
Вид с Сапун-горы на долину между Федюхиными и Семякиными высотами. Май 2013 года.
Сапун-гора, район мототрека. Май 2013 года.
Площадь перед зданием Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.". Май 2015 года.
Мемориал "Вечный огонь" и стелла освободителям Севастополя на Сапун-горе. Май 2015 года.
Музейный праздник "Знамена славы". Торжественный вынос гюйса крейсера "Красный Кавказ". 5 мая 2014 г.
Реконструированный памятник воинам-азербайджанцам 77-й Краснознаменной Ордена Суворова
Симферопольской стрелковой дивизии, штурмовавшей Сапун-гору 7 мая 1944 г.
Май 2013 года.
Вид с Сапун-горы на долину, Семякины высоты и шоссе Севастополь-Ялта. Май 2013 года.
Скит святой Параскевы на Сапун-горе, вид на Балаклавскую долину
Май 2013 года.
Вид с возвышенности у подножия Сапун-горы на Балаклавскую долину
Май 2013 года.
Вид на Сапун-гору с холма в районе Садового товарищества "Виктория-Балаклава".
Май 2013 года.
Вид на Сапун-гору с холма в районе Садового товарищества "Виктория-Балаклава".
Май 2013 года.
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Мемориальный комплекс Сапун-гора
Фотография 1600х900
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Памятник воинам 51 армии,
Фотография 1600х900
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Памятник на месте водружения первого флага на Сапун-горе
Фотография 1600х900
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Мемориальный комплекс Сапун-гора
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Экспозиция советских танков и самоходной артиллерии
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Экспозиция советских пушек
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Выставка корабельного вооружения
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Выставка корабельного вооружения
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Выставка корабельного вооружения
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Обелиск воинской Славы с Вечным огнем
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Храм-часовня Георгия Победоносца
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Памятник азербайджанским воинам
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Осенний вид с Сапун-горы
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Осенний вид на Федюхины высоты
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Осенний вид с Сапун-горы
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Вид на Инкерманские горы
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Осенний вид на долину Черной речки
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Безымянная балка в районе СТ "Энергетик-2"
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Старая сапунгорская дорога
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Осенний пейзаж
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Поворот на старой дороге
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Вид на Федюхины высоты и электростанцию
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Вид с Сапун-горы на Балаклавскую долину
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Вид с Сапун-горы на Балаклавскую долину
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На Сапун-горе велись ожесточённые бои с немецкими войсками в ходе героической обороны Севастополя 1941—1942 годов и во время операции по освобождению города в мае 1944 года. Немцы создали на склонах Сапун-горы полосу обороны, состоявшую из десятков дотов и дзотов, нескольких ярусов траншей, многочисленных пулеметных и артиллерийских огневых точек остатки которых видны и сегодня. Сейчас здесь расположен мемориальный комплекс в который входит диорама "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.", выставка советской и немецкой техники времен Великой Отечественной войны.
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