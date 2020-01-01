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Сапун-гора

Сапун-гора - естественная преграда на пути к Севастополю, являлась ключевой оборонительной позицией на подступах к городу. Сапун-гора также живописное место с панорамным видом на прилегающие долины и высоты.

Панорамы и фотографии Сапун-горы

Вид на долину реки Черная - сферическая панорама 360 градусов
Вид с Сапун-горы на долину реки Черная. Май 2013 года.
Здесь и далее - сферическая панорама 360 градусов.

Вид на Федюхины высоты - 3д панорама 360 градусов
Вид с Сапун-горы на Федюхины высоты. Май 2013 года.


Вид на долину между Федюхиными и Семякиными высотами - 3д панорама 360 градусов
Вид с Сапун-горы на долину между Федюхиными и Семякиными высотами. Май 2013 года.


Мототрек - сферическая панорама 360 градусов
Сапун-гора, район мототрека. Май 2013 года.


Площадь перед зданием Диорамы - 3д панорама 360 градусов
Площадь перед зданием Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.". Май 2015 года.


Вечный огонь - сферическая панорама 360 градусов
Мемориал "Вечный огонь" и стелла освободителям Севастополя на Сапун-горе. Май 2015 года.


Музейный праздник Знамена славы - сферическая панорама 360 градусов
Музейный праздник "Знамена славы". Торжественный вынос гюйса крейсера "Красный Кавказ". 5 мая 2014 г.


Памятник воинам-азербайджанцам 77 стрелковой дивизии - панорама 360 градусов
Реконструированный памятник воинам-азербайджанцам 77-й Краснознаменной Ордена Суворова
Симферопольской стрелковой дивизии, штурмовавшей Сапун-гору 7 мая 1944 г.
Май 2013 года.

Вид на Балаклавскую долину и шоссе Севастополь-Ялта - панорама 360 градусов
Вид с Сапун-горы на долину, Семякины высоты и шоссе Севастополь-Ялта. Май 2013 года.


Скит святой Параскевы - панорама 360 градусов
Скит святой Параскевы на Сапун-горе, вид на Балаклавскую долину
Май 2013 года.

Вид на Балаклавскую долину - панорама 360 градусов
Вид с возвышенности у подножия Сапун-горы на Балаклавскую долину
Май 2013 года.

Район СТ Виктория-Балаклава - панорама 360 градусов
Вид на Сапун-гору с холма в районе Садового товарищества "Виктория-Балаклава".
Май 2013 года.

Район СТ Виктория-Балаклава - панорама 360 градусов
Вид на Сапун-гору с холма в районе Садового товарищества "Виктория-Балаклава".
Май 2013 года.


Мемориальный комплекс Сапун-гора, диорама
Мемориальный комплекс Сапун-гора
Фотография 1600х900

 Памятник воинам 51 армии на Сапун-горе
Памятник воинам 51 армии,
Фотография 1600х900
Памятник первого флага на Сапун-горе
Памятник на месте водружения первого флага на Сапун-горе
Фотография 1600х900

 Мемориальный комплекс Сапун-гора
Мемориальный комплекс Сапун-гора
Советские танки на Сапун-горе
Экспозиция советских танков и самоходной артиллерии

 Памятник первого флага на Сапун-горе
Экспозиция советских пушек
Корабельное вооружение на Сапун-горе
Выставка корабельного вооружения

 Корабельное вооружение на Сапун-горе
Выставка корабельного вооружения
Корабельное вооружение на Сапун-горе
Выставка корабельного вооружения

 Обелиск воинской Славы фото
Обелиск воинской Славы с Вечным огнем
Храм-часовня Георгия Победоносца
Храм-часовня Георгия Победоносца

 Памятник азербайджанским воинам на Сапун-горе
Памятник азербайджанским воинам
Осенний пейзаж
Осенний вид с Сапун-горы

 Осенний вид на Федюхины горы
Осенний вид на Федюхины высоты
Осенний пейзаж
Осенний вид с Сапун-горы

 Вид на Инкерманские горы
Вид на Инкерманские горы
Осенний вид на долину Черной реки
Осенний вид на долину Черной речки

 Осенний пейзаж
Безымянная балка в районе СТ "Энергетик-2"
Старая дорога Сапун-горы
Старая сапунгорская дорога

 Старая сапунгорская дорога
Осенний пейзаж
Старая сапунгорская дорога
Поворот на старой дороге

 Вид на Федюхины высоты и электростанцию
Вид на Федюхины высоты и электростанцию
Вид с Сапун-горы
Вид с Сапун-горы на Балаклавскую долину

 Вид с Сапун-горы
Вид с Сапун-горы на Балаклавскую долину

     На Сапун-горе велись ожесточённые бои с немецкими войсками в ходе героической обороны Севастополя 1941—1942 годов и во время операции по освобождению города в мае 1944 года. Немцы создали на склонах Сапун-горы полосу обороны, состоявшую из десятков дотов и дзотов, нескольких ярусов траншей, многочисленных пулеметных и артиллерийских огневых точек остатки которых видны и сегодня. Сейчас здесь расположен мемориальный комплекс в который входит диорама "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.", выставка советской и немецкой техники времен Великой Отечественной войны.
Ещё на Сапун-горе:
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